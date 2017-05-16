В ЛНР перехватили переписку украинских спецслужб о подрыве машины ОБСЕ

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики уничтожили собственную машину, с которой велось наблюдение за патрулем СММ ОБСЕ в момент подрыва 23 апреля в районе села Пришиб, сообщил журналистам заместитель министра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Басов.

Патруль миссии ОБСЕ 23 апреля в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР в районе населенного пункта Пришиб, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены. В ЛНР возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов. Позже в интернете появилось видео взрыва машины СММ ОБСЕ, которое было сделано, по данным МГБ ЛНР, с территории, подконтрольной Украине.

"В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, мы получили материалы переписки представителей украинских спецслужб и спецподразделений разведки вооруженных сил Украины, указывающие на подготовку террористического акта Киевом. В частности, в сообщениях упоминался автомобиль УАЗ, который использовали подрывники в районе преступления, совершенного 23 апреля против наблюдателей ОБСЕ", — заявил Басов.

Спикер уточнил, что после освещения этой информации в средствах массовой информации, от граждан и сотрудников МЧС ЛНР были получены данные о сожжении неизвестными указанного автомобиля в городе Стаханов (под контролем ЛНР — ред.) 11 мая. По версии МГБ, агентура украинских спецслужб продолжала действовать в республике и после инцидента 23 апреля.

"У следственной группы имеются видеофайлы момента сожжения автомобиля, полученные в результате обнаружения сотового телефона одного из диверсантов недалеко от места сожжения", — прокомментировал ситуацию официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, на телефоне также присутствуют фотографии с геоданными и переписка, в ходе которой "ставится задача на уничтожение транспортного средства". Сообщается, что все диверсионные группы, причастные к инциденту, имели позывной "ГРОТ" с различными номерами.

"Таким образом мы видим, что подтверждается не только политическая заинтересованность украинского руководства в провокации против республики и миссии ОБСЕ, но и причастность сотрудников украинских спецслужб и органов военной разведки к подрыву автомобиля с наблюдателями", — заключил Басов.