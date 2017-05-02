Путин и Меркель сошлись во мнении, что "Минску-2" нужен новый импульс

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Ангела Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей по Украине и сошлись во мнении, что необходимо придать новый импульс для их реализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу в Сочи.

"Немалое внимание было уделено украинскому сюжету. Констатировали пробуксовку в плане реализации минских договоренностей. Президент еще раз изложил канцлеру свое видение причин той ситуации, где находится процесс урегулирования. И в целом можно сказать, что оба сошлись на том, что необходим новый импульс, потому что процесс буксует, и во многом, наверное, неспособность Киева продвигаться в части выполнения своих обязательств является этому причиной", — сказал Песков журналистам.