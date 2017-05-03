Силовики выпустили более 400 снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Почти 400 мин и снарядов выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки на горловском направлении зафиксированы три нарушения режима прекращения огня. По району Зайцево выпущены пять мин калибром 120 миллиметров, 25 боеприпасов из различных видов гранатометов, также применялось вооружение БМП, БТР и стрелковое оружие; 27 нарушений отмечены на донецком направлении… Выпущены восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 24 танковых выстрела, 314 мин различного калибра, также активно применялись ручные, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение", — сказал Басурин.

Басурин отметил, что на мариупольском направлении ВСУ выпустили восемь танковых снарядов, 29 мин калибром 82 и 120 миллиметров и 125 боеприпасов из различных видом гранатометов.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.