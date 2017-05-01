Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли республику три раза за сутки

ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново. Всего по территории ЛНР выпущено порядка 22 снарядов.
"Пострадавших в результате обстрелов нет", — сообщил собеседник агентства.
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