"Авакова в отставку!": националисты в Киеве устроили акцию против главы МВД

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Националисты из "Добровольческого движения ОУН"* ("Организация украинских националистов") провели акцию у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова.
На улице рядом со зданием МВД выставили усиленную охрану из подразделений Нацгвардии и полиции.
Замглавы Национальной полиции Александр Фацевич вышел к митингующим, которые потребовали объяснить прошедшие 9 мая задержания представителей ОУН. Фацевич обосновал действия правоохранителей соображениями безопасности и тем, что радикалы имели при себе гранатомет.
Провокации в Киеве 9 мая
Украинская полиция штурмом взяла офис, откуда велись провокации, при этом были задержаны 24 человека. Полицейские составили административные протоколы и провели профилактические беседы с задержанными националистами.
"Были некоторые спекуляции по Киеву, что якобы сотрудники полиции штурмовали безосновательно офис одной из радикальных организаций. Но на это были основания. В момент, когда там собиралась толпа, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — объяснил Аваков на заседании правительства в четверг.
По его словам, при обыске выяснилось, что гранатомет не был заряжен.
Мероприятия в других городах
Акция "Бессмертный полк", участники которой проводят шествие с портретами родных, внесших свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, также прошла 9 мая в других городах Украины. Акция состоялась при фактическом запрете на использование традиционной символики праздника и сопровождались множеством провокаций. По данным полиции, за нарушения по всей стране задержано более 50 человек, пострадало более 20 человек. Всего украинские правоохранители завели 19 уголовных дел в восьми регионах страны.
Международная организация Amnesty International осудила задержания демонстрантов в День Победы на Украине из-за "использования советской символики".
Реакция властей на события в Днепре
На заседании правительства в четверг премьер Украины Владимир Гройсман потребовал провести всестороннее, полное расследование столкновений в Днепре и отметил, что произошедшее "абсолютно недопустимо".
"Нужно, чтобы понесли наказание все виновные, нужно чтобы каждый работник полиции и других служб проанализировали, что произошло, и нужно сделать так, чтобы в следующий раз таких провокаций не было", — сказал глава правительства.
Он также потребовал установить всех, кто провоцировал столкновения в городе, и "отправить их за решетку". При этом Гройсман отметил, что 9 мая является трагической датой, в эти дни "с моральной точки зрения не допустимы любые провокации".
Ранее Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование по действиям полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.
*Организации, запрещенные в России.