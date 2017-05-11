США
11.0511 мая18:22МСК
USD57.12-0.97
EUR62.16-1.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Авакова в отставку!": националисты в Киеве устроили акцию против главы МВД

18:0811.05.2017
(обновлено: 18:17 11.05.2017)
0370
© РИА Новости . Александр ПолищукПерейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Националисты из "Добровольческого движения ОУН"* ("Организация украинских националистов") провели акцию у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова.

Акция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова в Киеве. 11 мая 2017
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
У здания МВД Украины завершился митинг с требованием отставки Авакова
В митинге участвовали несколько десятков человек с флагами ОУН, националистической партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор"*. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в целом акция проходила спокойно, радикалы не предпринимали активных действий и лишь скандировали: "Авакова в отставку".

На улице рядом со зданием МВД выставили усиленную охрану из подразделений Нацгвардии и полиции.

Замглавы Национальной полиции Александр Фацевич вышел к митингующим, которые потребовали объяснить прошедшие 9 мая задержания представителей ОУН. Фацевич обосновал действия правоохранителей соображениями безопасности и тем, что радикалы имели при себе гранатомет.

© РИА Новости . Александр ПолищукПерейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017

Провокации в Киеве 9 мая

Полиция задерживает протестующего против празднования Дня Победы в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Радикалы угрожали участникам "Бессмертного полка" в Киеве гранатометом
В День Победы националисты планировали сорвать шествие "Бессмертного полка" в Киеве. После того, как силы безопасности блокировали здание офиса "Добровольческого движения ОУН", радикалы стали бросать в проходивших под окнами участников акции и правоохранителей яйца, шарики с краской, дымовые шашки и палки.

Украинская полиция штурмом взяла офис, откуда велись провокации, при этом были задержаны 24 человека. Полицейские составили административные протоколы и провели профилактические беседы с задержанными националистами.

"Были некоторые спекуляции по Киеву, что якобы сотрудники полиции штурмовали безосновательно офис одной из радикальных организаций. Но на это были основания. В момент, когда там собиралась толпа, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — объяснил Аваков на заседании правительства в четверг.

По его словам, при обыске выяснилось, что гранатомет не был заряжен.

Мероприятия в других городах

Акция "Бессмертный полк", участники которой проводят шествие с портретами родных, внесших свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, также прошла 9 мая в других городах Украины. Акция состоялась при фактическом запрете на использование традиционной символики праздника и сопровождались множеством провокаций. По данным полиции, за нарушения по всей стране задержано более 50 человек, пострадало более 20 человек. Всего украинские правоохранители завели 19 уголовных дел в восьми регионах страны.

День Победы в Днепре
© РИА Новости . Захар Виноградов
День Победы здоровых и больных стран: к будущему Украины
Одни из самых сильных столкновений прошли в Днепре (бывший Днепропетровск). Во время потасовок в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Международная организация Amnesty International осудила задержания демонстрантов в День Победы на Украине из-за "использования советской символики".

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Бессмертный полк

Реакция властей на события в Днепре

На заседании правительства в четверг премьер Украины Владимир Гройсман потребовал провести всестороннее, полное расследование столкновений в Днепре и отметил, что произошедшее "абсолютно недопустимо".

"Нужно, чтобы понесли наказание все виновные, нужно чтобы каждый работник полиции и других служб проанализировали, что произошло, и нужно сделать так, чтобы в следующий раз таких провокаций не было", — сказал глава правительства.

Он также потребовал установить всех, кто провоцировал столкновения в городе, и "отправить их за решетку". При этом Гройсман отметил, что 9 мая является трагической датой, в эти дни "с моральной точки зрения не допустимы любые провокации".

Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Русское и советское остается главной опорой антифашизма
Глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал до 10 июля представить публичный отчет о результатах расследования по столкновениям в Днепре, в том числе о возможной причастности полиции и представителей местных государственных администраций к этим событиям.

Ранее Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование по действиям полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.

*Организации, запрещенные в России.

© РИА Новости . Захар ВиноградовНационалисты пытаются сорвать День Победы в Днепре
© РИА Новости . Захар Виноградов
Националисты пытаются сорвать День Победы в Днепре
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена