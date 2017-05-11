"Авакова в отставку!": националисты в Киеве устроили акцию против главы МВД

Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017

Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Националисты из "Добровольческого движения ОУН"* ("Организация украинских националистов") провели акцию у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова.

В митинге участвовали несколько десятков человек с флагами ОУН, националистической партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор"*. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в целом акция проходила спокойно, радикалы не предпринимали активных действий и лишь скандировали: "Авакова в отставку".

На улице рядом со зданием МВД выставили усиленную охрану из подразделений Нацгвардии и полиции.

Замглавы Национальной полиции Александр Фацевич вышел к митингующим, которые потребовали объяснить прошедшие 9 мая задержания представителей ОУН. Фацевич обосновал действия правоохранителей соображениями безопасности и тем, что радикалы имели при себе гранатомет.

Провокации в Киеве 9 мая

В День Победы националисты планировали сорвать шествие "Бессмертного полка" в Киеве. После того, как силы безопасности блокировали здание офиса "Добровольческого движения ОУН", радикалы стали бросать в проходивших под окнами участников акции и правоохранителей яйца, шарики с краской, дымовые шашки и палки.

Украинская полиция штурмом взяла офис, откуда велись провокации, при этом были задержаны 24 человека. Полицейские составили административные протоколы и провели профилактические беседы с задержанными националистами.

"Были некоторые спекуляции по Киеву, что якобы сотрудники полиции штурмовали безосновательно офис одной из радикальных организаций. Но на это были основания. В момент, когда там собиралась толпа, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — объяснил Аваков на заседании правительства в четверг.

По его словам, при обыске выяснилось, что гранатомет не был заряжен.

Мероприятия в других городах

Акция "Бессмертный полк", участники которой проводят шествие с портретами родных, внесших свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, также прошла 9 мая в других городах Украины. Акция состоялась при фактическом запрете на использование традиционной символики праздника и сопровождались множеством провокаций. По данным полиции, за нарушения по всей стране задержано более 50 человек, пострадало более 20 человек. Всего украинские правоохранители завели 19 уголовных дел в восьми регионах страны.

Одни из самых сильных столкновений прошли в Днепре (бывший Днепропетровск). Во время потасовок в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Международная организация Amnesty International осудила задержания демонстрантов в День Победы на Украине из-за "использования советской символики".

Реакция властей на события в Днепре

На заседании правительства в четверг премьер Украины Владимир Гройсман потребовал провести всестороннее, полное расследование столкновений в Днепре и отметил, что произошедшее "абсолютно недопустимо".

"Нужно, чтобы понесли наказание все виновные, нужно чтобы каждый работник полиции и других служб проанализировали, что произошло, и нужно сделать так, чтобы в следующий раз таких провокаций не было", — сказал глава правительства.

Он также потребовал установить всех, кто провоцировал столкновения в городе, и "отправить их за решетку". При этом Гройсман отметил, что 9 мая является трагической датой, в эти дни "с моральной точки зрения не допустимы любые провокации".

Глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал до 10 июля представить публичный отчет о результатах расследования по столкновениям в Днепре, в том числе о возможной причастности полиции и представителей местных государственных администраций к этим событиям.

Ранее Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование по действиям полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.

*Организации, запрещенные в России.