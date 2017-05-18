Защита будет добиваться участия Януковича в суде в Киеве в видеорежиме

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Защита будет добиваться участия бывшего президента Украины Виктора Януковича в суде по делу о госизмене в режиме видеоконференции, заявил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.
"Мы сделаем все, чтобы на следующем заседании видеоконференция состоялась в законном порядке", — сказал Сердюк журналистам.
Адвокат сообщил, что защита планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека, она уже находится в финальной стадии и "должна поступить в суд в кратчайшие сроки".
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.