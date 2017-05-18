Защита будет добиваться участия Януковича в суде в Киеве в видеорежиме

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Защита будет добиваться участия бывшего президента Украины Виктора Януковича в суде по делу о госизмене в режиме видеоконференции, заявил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.

В четверг Оболонский районный суд Киева в ходе предварительного заседание по делу Януковича о госизмене отказался направлять официальный запрос в Минюст РФ в рамках международно-правовой помощи для организации участия экс-президента Украины в суде в режиме видеоконференции. На отправлении такого запроса настаивала его защита, однако суд счел, что для проведения видеоконференции такой запрос не нужен. В итоге заседание прошло без участия Януковича. После предоставления прокуратурой обоснования необходимости начала рассмотрения дела по существу суд объявил перерыв до 29 мая для ознакомления адвокатами с позицией прокуратуры.

"Мы сделаем все, чтобы на следующем заседании видеоконференция состоялась в законном порядке", — сказал Сердюк журналистам.

Адвокат сообщил, что защита планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека, она уже находится в финальной стадии и "должна поступить в суд в кратчайшие сроки".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.