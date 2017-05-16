Первомайск в ЛНР остается полностью без водоснабжения

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике остается без водоснабжения, в городе сохраняется режим чрезвычайной ситуации, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воду прекратилась полностью. Кроме того, замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе.

"По ситуации на 16 мая в Луганской народной республике действует чрезвычайная ситуация территориального уровня, связанная с отсутствием водоснабжения в Первомайске", — заявили в МЧС.

Как сообщили в ведомстве, городские власти и МЧС осуществляют подвоз воды населению в этом районе.