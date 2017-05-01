Силовики выпустили почти 60 снарядов в течение суток, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Почти 60 мин и снарядов выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и произвели более 600 выстрелов из гранатометов различного типа за минувшие сутки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На горловском направлении зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Было выпущено две мины калибром 82 мм, а также 466 боеприпасов из различных видов. На донецком направлении силовики выпустили три артиллерийских снаряда, 29 мин различного калибра, 167 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов, а также активно применяли стрелковое вооружение", — сообщил он.

Также Басурин отметил, что максимальное количество нарушений за сутки было отмечено на юге ДНР. Там в результате обстрелов повреждения получили два дома.

"Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ: 27 — зафиксировано на мариупольском направлении. Украинские силовики обстреляли районы населенных пунктов Саханка, Ленинское, Заиченко, Кликово и Коминтерново. Минометные расчеты на данном направлении выпустили по территории республики 27 мин калибром 120 мм. К тому же противником активно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового вооружения. В результате обстрелов со стороны ВСУ в населенном пункте Октябрь по улице Коммунаров повреждено два дома", — сказал он.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.