Силовики обстреляли территорию ЛНР 11 раз за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (44)

Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов. Архивное фото

Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов. Архивное фото

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее, 7 мая, генпрокуатура ЛНР заявила о ранении мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинских силовиков жилого поселка Фрунзе.

"За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122-миллиметровую, минометы 120- и 82-миллиметровые, БМП, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново, Первомайск, Сокольники.