Семь домов на западе Донецка повреждены при обстреле

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Семь домов получили повреждения на западе Донецка в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу в администрации города.

"С 25 на 26 мая обстрелу со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) подвергся Кировский и Петровский район. В поселке Александровка по улице Школьная повреждена часть кровли дома, по Ленина повреждено три дома", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Донецка.

По данным мэрии, в поселке Старомихайловка зафиксировано прямое попадание снаряда в дом по улице Жукова, еще в двух домах по улице Артема повреждены остекление и хозпостройки. По предварительным данным, жертв нет.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.