Власти ЛНР не верят словам Киева о желании решить конфликт в Донбассе миром

Реакция на события на Украине. Май 2017 (49)

Отвод вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике. Архивное фото

Отвод вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике. Архивное фото

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что заявления украинской стороны о готовности решать конфликт в Донбассе мирным путем носит исключительно показательный характер и не соответствуют реальной ситуации.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle заявил, что Киев не рассматривает путь силового возвращения Донбасса под свой контроль.

"Подобные заявления носят исключительно показательный характер, направлены на создания ложного впечатления о реальной ситуации в Донбассе у мировой общественности", — заявил Марочко РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ЛНР не могут доверять подобным заявлениям киевской стороны, так как действия украинских силовиков свидетельствуют об обратном. "Только за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ЛНР 4 раза, поврежден жилой дом, ранен один военнослужащий Народной милиции", — пояснил Марочко.

Он уточнил, что у линии соприкосновения также активизировались диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков.