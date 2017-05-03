Киев просит выдать тела погибших диверсантов, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики обратились к Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики с просьбой выдать тела троих погибших диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию ЛНР, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
"Украинская сторона уже обратилась к нам с просьбой о передаче тел военнослужащих ВСУ, и мы обязательно сделаем это, но прежде мы должны установить их личности", — заявил Марочко.
Он также отметил, что по заявлению Киева, за 2 мая безвозвратных потерь среди украинских военнослужащих не было, хотя их могли посчитать пропавшими без вести или дезертирами. "По факту гибели этих трех диверсантов мы можем судить о правдивости и объективности заявлений представителей штаба АТО", — сказал Марочко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.