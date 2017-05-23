В ДНР заявили, что силовики нарушили перемирие более 60 раз за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (164)

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) 19 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 62 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он журналистам.