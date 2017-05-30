ОБСЕ обнаружила вооружение силовиков за пределами мест хранения в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вооружение украинских силовиков за пределами специальных мест хранения в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе СММ.
"В подконтрольных правительству районах за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения 28 мая наблюдатели видели 12 неподвижных самоходных гаубиц (11 2С3 "Акация", 152 миллиметра, и одну 2С1 "Гвоздика", 122 миллиметра) на железнодорожной станции в городе Рубежное, а также 16 самоходных гаубиц (девять 2С1 и семь 2С3) и зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10", 120 миллиметров), стоявших вблизи села Золотаревка", — сказали в пресс-службе.
"Двадцать восьмого мая члены патруля миссии еще раз посетили постоянное место хранения вооружений ЛНР, расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила наличие там всего вооружения, которое ранее было верифицировано как отведенное в это место хранения", — добавили в СММ ОБСЕ.