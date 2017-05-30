ОБСЕ обнаружила вооружение силовиков за пределами мест хранения в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вооружение украинских силовиков за пределами специальных мест хранения в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе СММ.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В подконтрольных правительству районах за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения 28 мая наблюдатели видели 12 неподвижных самоходных гаубиц (11 2С3 "Акация", 152 миллиметра, и одну 2С1 "Гвоздика", 122 миллиметра) на железнодорожной станции в городе Рубежное, а также 16 самоходных гаубиц (девять 2С1 и семь 2С3) и зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10", 120 миллиметров), стоявших вблизи села Золотаревка", — сказали в пресс-службе.

По ее данным, также 28 мая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть БМП-2 неподалеку от линии соприкосновения у поселка городского типа Новотошковское, два бронеавтомобиля "КрАЗ Кугуар" с установленными на них крупнокалиберными пулеметами близ населенного пункта Золотое и два плавучих транспортера (ПТС-2) близ подконтрольных украинским силовикам Муратово и Капитаново.

"Двадцать восьмого мая члены патруля миссии еще раз посетили постоянное место хранения вооружений ЛНР, расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила наличие там всего вооружения, которое ранее было верифицировано как отведенное в это место хранения", — добавили в СММ ОБСЕ.