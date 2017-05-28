В ДНР опровергли заявление силовиков о применении ополченцами артиллерии

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (219)

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Заявление украинских силовиков о применении ополченцами реактивной и ствольной артиллерии — это ложь, сообщил РИА Новости представитель министерства обороны ДНР.

Ранее украинские силовики заявляли об обстреле их территории со стороны сил самопровозглашенной Донецкой народной республики с применением реактивной и ствольной артиллерии.

"Вооруженные силы ДНР не ведут обстрелов территорий, контролируемых правительством Киева, также мы не используем, согласно минским соглашениям, артиллерию и РСЗО. Данный факт подтверждает и СЦКК (совместный центр по контролю и координации — ред.), заявление украинской стороны об использовании нами запрещенных видов вооружения — ложь", — сообщил представитель оборонного ведомства.