В ДНР заявили, что силовики более 60 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (156)

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, огонь велся из артиллерии, танков и минометов, заявили в понедельник в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 22 населенных пункта республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель Минобороны.