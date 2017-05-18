Песков заявил, что дата встречи в "нормандском формате" еще не определена

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Даты проведения новой встречи или переговоров на высшем уровне в "нормандском формате" пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли какие-то сроки проведения встреч в "нормандском формате" в новом составе, Песков сказал: "Нет, пока нет".

На уточняющий вопрос о дате "встреч и переговоров", пресс-секретарь президента добавил: "Тоже пока нет".

Ранее в четверг президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонном разговоре подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" на основе минских соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.