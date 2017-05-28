В ДНР заявили, что силовики 43 раза за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики 43 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, огонь велся в том числе из реактивных систем залпового огня и артиллерии, заявили в Минобороны самопровозглашенной ДНР.
В МО ДНР сообщили также, что пожилой мужчина подорвался на растяжке на юге республики, он госпитализирован. "Новоазовск, село Казацкое — мужчина 65 лет подорвался на растяжке. У него множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза. Госпитализирован", — сообщил представитель Минобороны ДНР.