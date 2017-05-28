В ДНР заявили, что силовики 43 раза за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики 43 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, огонь велся в том числе из реактивных систем залпового огня и артиллерии, заявили в Минобороны самопровозглашенной ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 18 населенных пунктов республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны.

В МО ДНР сообщили также, что пожилой мужчина подорвался на растяжке на юге республики, он госпитализирован. "Новоазовск, село Казацкое — мужчина 65 лет подорвался на растяжке. У него множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза. Госпитализирован", — сообщил представитель Минобороны ДНР.