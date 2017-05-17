Всемирный совет церквей призвал отозвать антицерковные проекты из Рады

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Всемирный совет церквей (ВСЦ) выразил глубокую обеспокоенность в связи с планируемым в четверг принятием Верховной радой Украины антицерковных законопроектов, следствием которых может стать "новая волна напряженности в украинском обществе", говорится в письме-обращении генерального секретаря ВСЦ пастора Олафа Фюксе Твейта на имя президента Украины Петра Порошенко и председателя Рады Андрея Парубия.

В четверг Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. Эксперты считают, что принятие этих законов может узаконить захват храмов УПЦ Московского патриархата на Украине и привести к межрелигиозному конфликту.

"Всемирный совет церквей считает, что принятие вышеупомянутых законопроектов поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех церквей и религиозных общин на Украине и может вызвать новую волну напряженности в украинском обществе", — говорится в обращении генерального секретаря ВСЦ, текст которого приводит служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Как отметили в ВСЦ, два указанных законопроекта "идут вразрез с предпринимаемыми на Украине усилиями по развитию демократии". "Мы призываем к тому, чтобы эти чреватые негативными последствиями законопроекты были отозваны", — отмечается в письме Твейта.

Всемирный совет церквей является руководящим органом экуменического движения. ВСЦ был основан в Амстердаме в 1948 году. По данным Московского патриархата, в настоящее время организация объединяет свыше 330 Церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира. Среди членов ВСЦ присутствуют поместные православные церкви (за исключением Сербской и Грузинской церквей), около 20 протестантских конфессий, различные объединенные и независимые церкви. Римско-католическая церковь не является членом ВСЦ, хотя и тесно сотрудничает с советом.