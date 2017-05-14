Обстрел Авдеевки велся с позиций "Правого сектора"*, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Обстрел Авдеевки велся с позиций "Правого сектора"* в поселке Водяное, заявил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы вечером в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал. В свою очередь представитель министерства обороны ДНР возразил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев.

"После тщательного изучения фото- и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины и куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ "Акация", — сказал Басурин.

По его словам, ни миссия ОБСЕ, ни представители России в совместном центре контроля и координации за прекращением огня не подтвердили заявление Киева, что огонь велся с подконтрольной ДНР территории.

"Констатируется, что вооруженными силами ДНР огонь в направлении Авдеевки из указанных средств не велся. По сценарию этой кровавой драмы, все произошедшее в Авдеевке должно было быть зафиксировано СМИ и представлено присутствующим иностранным гостям и зрителям "Евровидения", проходящего в Киеве, как зверства со стороны нашей республики, совершаемые в отношении мирных граждан", — отметил Басурин.

Он добавил, что огонь по жилым кварталам Авдеевки вели бойцы националистического подразделения "Правый сектор"*. "Украина в очередной раз пытается напомнить о себе мировому сообществу, обвинив в содеянном нашу республику и преподнося в преддверии встречи контактной группы в Минске результаты очередных провокаций как основание для срыва договоренностей", — сказал Басурин.

* Экстремистская организация, запрещенная в России