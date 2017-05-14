Обстрел Авдеевки велся с позиций "Правого сектора"*, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Обстрел Авдеевки велся с позиций "Правого сектора"* в поселке Водяное, заявил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"После тщательного изучения фото- и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины и куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ "Акация", — сказал Басурин.
По его словам, ни миссия ОБСЕ, ни представители России в совместном центре контроля и координации за прекращением огня не подтвердили заявление Киева, что огонь велся с подконтрольной ДНР территории.
Он добавил, что огонь по жилым кварталам Авдеевки вели бойцы националистического подразделения "Правый сектор"*. "Украина в очередной раз пытается напомнить о себе мировому сообществу, обвинив в содеянном нашу республику и преподнося в преддверии встречи контактной группы в Минске результаты очередных провокаций как основание для срыва договоренностей", — сказал Басурин.
* Экстремистская организация, запрещенная в России