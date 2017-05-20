В ДНР обвинили силовиков в почти 60 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 60 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики велся из артиллерии, минометов и систем залпового огня, сообщили в субботу в минобороны ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 58 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель ведомства.

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