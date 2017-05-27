Более 150 человек погибли в ДНР с начала года

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Более 150 человек погибли и более 320 получили ранения с начала года в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 1 января по 25 мая 2017 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 323 человек, среди которых 182 военнослужащих и восемь детей в возрасте до 18 лет. За этот же период погибли 151 человек, среди которых 137 военнослужащие и один ребенок в возрасте до 18 лет", — сообщил представитель омбудсмена.

Также в аппарате омбудсмена добавили, что с начала конфликта на территории ДНР погибли 4440 человек, в том числе 75 детей в возрасте до 18 лет.