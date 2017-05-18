В ЛНР заявили о семи обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (129)

ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120-мм, гранатометы (СПГ, РПГ, АГС), противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), БМП и стрелковое оружие", — заявляют в штабе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка, Фрунзе и Сокольники. Всего по территории республики было выпущено около 290 снарядов.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в четверг, что ополченцы за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, пять военных получили ранения.

Как утверждают силовики, огонь велся из минометов, танка, артиллерии, гранатометов и пулеметов.

По сообщению пресс-центра военной операции в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Павлополь, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Гнутово, Лебединское, Богдановка, Новотроицкое, Чермалык, Авдеевка, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое и Лобачево.