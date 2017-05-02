В Одессе около полутора тысяч человек посетили памятные мероприятия

Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017 года

Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017 года

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Около 1,5 тысячи человек посетили памятные мероприятия по погибшим в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда радикалы убили 48 человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"До полутора тысяч человек (посетило — ред.)", — сказал Яровой журналистам во вторник.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.