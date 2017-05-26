Украинские военные испытали на юге страны новую ракету

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Украинские военные провели в пятницу на одном из полигонов юга страны испытания новой украинской высокоточной управляемой боевой ракеты, сообщил пресс-секретарь президент Украины Святослав Цеголко.

"Из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где произошли удачные испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства. Очень сильные впечатления", — написал Цеголко в Facebook . При этом точная модель ракеты не указывается.

По данным пресс-службы главы украинского государства, испытания прошли при участии Порошенко, главы Минобороны и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степана Полторака и Александра Тучинова. При этом сообщается, что ракета предназначена для поражения целей различного класса. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — украинского производства. В ее производстве задействованы более 10 предприятий украинского оборонпрома. Испытания показали высокую точность и надежность систем управления ракеты.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном проведении Киевским конструкторским бюро "Луч" испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха". Ранее Турчинов заявлял, что Украина должна восстановить свой ракетный щит. По его словам, вооруженные силы страны уже получают ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинского производства, налажен полный цикл производства ракет и есть возможность делать любые типы и модификации.