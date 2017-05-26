Украинские военные испытали на юге страны новую ракету

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Украинские военные провели в пятницу на одном из полигонов юга страны испытания новой украинской высокоточной управляемой боевой ракеты, сообщил пресс-секретарь президент Украины Святослав Цеголко.Facebook. При этом точная модель ракеты не указывается.
По данным пресс-службы главы украинского государства, испытания прошли при участии Порошенко, главы Минобороны и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степана Полторака и Александра Тучинова. При этом сообщается, что ракета предназначена для поражения целей различного класса. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — украинского производства. В ее производстве задействованы более 10 предприятий украинского оборонпрома. Испытания показали высокую точность и надежность систем управления ракеты.