В ДНР сообщили о 63 нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинские силовики 63 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстреляв из ствольной и реактивной артиллерии 21 населенный пункт на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, рассказал журналистам представитель министерства обороны ДНР.

Ранее украинские силовики заявляли, что 26 мая ополченцы 61 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, два военных получили ранения.

"За прошедшие сутки украинские силовики 63 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подвергся 21 населенный пункт республики, по которым применялись системы залпового огня, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщил представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.