В ДНР не будут использовать тактику террористов в ответ на действия Киева

Теракт на дороге к "Саур-Могиле" (9)

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не станут использовать тактику террористов в ответ на действия украинских силовиков, заявил РИА Новости официальный представитель руководства ДНР Александр Костенко.

Ранее, 8 мая, на дороге, ведущей к мемориалу "Саур — Могила", произошло два взрыва . Данный инцидент был квалифицирован как теракт и покушение на главу республики Александра Захарченко. Несколькими днями позже в этом же районе были обнаружены и обезврежены четыре взрывных устройства, которые установили на маршруте следования наблюдателей ОБСЕ. Кроме того, по версии правоохранительных органов ДНР командиры ополчения Арсен Павлов с позывным "Моторола" и Михаил Толстых с позывным "Гиви" погибли в результате терактов, организованных украинскими спецслужбами.

"Республики не заинтересованы в террористической войне против украинского народа, так как главная задача сейчас — защитить жителей и восстановить экономику Донбасса", — сказал Костенко.

Также он отметил, что спецслужбы ДНР постоянно работают над предотвращением терактов, организованных украинскими силовиками на территории республики.

"Наши спецслужбы постоянно работают над предотвращением терактов, которые устраивает украинская сторона для того, чтобы дискредитировать власть республик и попросту запугать народ Донбасса", — сказал он.