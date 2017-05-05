В ДНР обвинили силовиков в 50 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (27)

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в пятницу в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 15 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

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