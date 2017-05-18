Защита Януковича считает, что власти Украины боятся его показаний в суде

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявляет, что власти страны препятствуют участию экс-главы государства в судебном процессе по делу против него о госизмене, так как боятся его показаний.

В четверг Оболонский районный суд Киева в ходе предварительного заседание по делу Януковича о госизмене отказался направлять официальный запрос в Минюст РФ в рамках международно-правовой помощи для организации участия экс-президента в суде в режиме видеоконференции. Суд счел, что для проведения видеоконференции такой запрос не нужен. В итоге заседание прошло без участия Януковича.

"Государство не хочет обеспечить дистанционного участие Януковича, поскольку он является наиболее не желаемым свидетелем на Украине. Поэтому создаются любые процедуры, говорятся любые вещи, чтобы не услышать его в зале судебных заседаний", — сказал адвокат Виталий Сердюк.

Он добавил, что Янукович готов приехать на Украину и лично принять участие в судебном процессе, о чем он ранее неоднократно заявлял. Однако для этого Генпрокуратура Украины должна продемонстрировать прогресс в расследовании уголовного дела о покушении на Януковича в 2014 году, так как, по мнению защиты, раскрытие этого дела "умышленно тормозится".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.