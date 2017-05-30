В ЛНР заявили о прибытии бойцов "Правого сектора"* к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Бойцы запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Нашей разведкой установлено, что в населенный пункт Счастье (у линии соприкосновения — ред.) прибыло подразделение националистов ДУК "Правый сектор"* в количестве до 70 человек", — заявил он журналистам.

По данным оборонного ведомства ЛНР, после прибытия бойцы начали занимать дома местных жителей, а также вывешивать на административных зданиях свои флаги. "Кроме того, нам известно, что в 14 механизированную бригаду ВСУ (вооруженных сил Украины) прибыли НАТОвские инструкторы для обучения украинских военнослужащих разведывательной и провокационной деятельности", — сказал Марочко.

Он отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* Организация, запрещенная в России.