Лавров: действия Киева доказывают, что он находится под влиянием радикалов

НИКОСИЯ, 18 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти на Украине находятся под влиянием самых радикальных сил в обществе — об этом свидетельствуют, в том числе, попытки государства вмешиваться в дела церкви.

"Действия украинской власти показывают, что она находится под сильнейшим влиянием самых радикальных сил в обществе. Я имею в виду нападки на языки меньшинств, народов, которые живут на Украине, я имею в виду блокирование работы СМИ и интернет-ресурсов, имею в виду и атаку на церковь, попытки государства вмешиваться в дела церкви", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим кипрским коллегой.