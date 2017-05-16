МИД Украины считает невозможным достичь мира в Донбассе без участия США

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью изданию Wall Street Journal выступил за подключение Вашингтона к переговорам о мирном урегулировании на востоке Украины.

Климкин в интервью не исключил возможности трехсторонних переговоров по Донбассу с Москвой. По его словам, диалог при участии США может проходить параллельно с переговорами в нормандском формате.

"Нам, конечно, нужно большее участие США, чтобы надавить на Россию и заставить ее исполнять минские договоренности. Мы все понимаем, что без участия США — и особенно в том, что касается безопасности, разобраться с этим будет сложно", — заявил Климкин.

Министр подчеркнул, что уже обсуждал эту инициативу на прошлой неделе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом в Вашингтоне.

"Нельзя начать интеграцию Донбасса (в Украину), пока там присутствует российская боевая техника, российские регулярные войска. Это вопрос последовательности. Россия должна сдержать обещание по обеспечению безопасности и отведению войск", — добавил он.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва много раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.