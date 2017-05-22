Киев намерен заставить Интерпол возобновить розыск Януковича

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что в случае вынесения обвинительного приговора бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене у Интерпола не будет оснований для отказа в его розыске.
"Мы надеемся, например, по тому же делу Януковича, на достаточно быстрый вердикт суда. Тогда мы уже будем подавать в тот же Интерпол, но уже не как на подозреваемого, а как на осужденного. А это уже совсем другие вещи. Тогда уже не сошлешься на какие-то неточности", — сказал Енин в интервью украинскому интернет-изданию "Realist".
Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами.
В четверг Оболонский районный суд Киева в ходе предварительного заседание по делу Януковича о госизмене отказался направлять официальный запрос в Минюст РФ в рамках международно-правовой помощи для организации участия экс-президента в суде в режиме видеоконференции. Суд счел, что для проведения видеоконференции такой запрос не нужен. В итоге заседание прошло без участия Януковича. В заседании суда объявлен перерыв до 29 мая.