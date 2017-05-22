Киев намерен заставить Интерпол возобновить розыск Януковича

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что в случае вынесения обвинительного приговора бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене у Интерпола не будет оснований для отказа в его розыске.

Ранее стало известно, что Интерпол снял Януковича из международного розыска. Киев намерен обжаловать это решение.

"Мы надеемся, например, по тому же делу Януковича, на достаточно быстрый вердикт суда. Тогда мы уже будем подавать в тот же Интерпол, но уже не как на подозреваемого, а как на осужденного. А это уже совсем другие вещи. Тогда уже не сошлешься на какие-то неточности", — сказал Енин в интервью украинскому интернет-изданию "Realist".

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами.

В четверг Оболонский районный суд Киева в ходе предварительного заседание по делу Януковича о госизмене отказался направлять официальный запрос в Минюст РФ в рамках международно-правовой помощи для организации участия экс-президента в суде в режиме видеоконференции. Суд счел, что для проведения видеоконференции такой запрос не нужен. В итоге заседание прошло без участия Януковича. В заседании суда объявлен перерыв до 29 мая.