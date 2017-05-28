В ЛНР заявили, что силовики активизировали воздушную разведку

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (220)

ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"ВСУ не прекращает ведение разведки вдоль всей линии соприкосновения с применением беспилотных летательных аппаратов, что запрещено минскими соглашениями", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, в районе населенного пункта Счастье, в зоне ответственности 14 бригады ВСУ, зафиксирована работа беспилотника, проводящего разведку вдоль линии соприкосновения.

"Из этого следует вывод, что на данном направлении командование ВСУ планирует проведение преступных провокационных обстрелов с применением как артиллерии, так и минометов", — считает представитель оборонного ведомства республики.