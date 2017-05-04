Прокуратура Украины сообщила, кто будет давать показания по делу Януковича

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича показания будут давать экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Валентин Наливайченко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и другие.

"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной республики Крым, и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев… Секретарь СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет, Парубий (он допрошен во время досудебного расследования), Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд", — сказал Кравченко в эфире украинского телеканала "5 канал" в четверг вечером.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.