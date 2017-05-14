В ЛНР заявили об активной воздушной разведке ВСУ на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (96)

ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

"Украинское командование усилило разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нескольких участках линии фронта", — рассказал Марочко журналистам.

По данным луганских ополченцев, установлено, что беспилотники использовали подразделения из состава 53-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — подчеркнул представитель ополчения.