В ЛНР заявили об активной воздушной разведке ВСУ на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе при помощи беспилотных летательных аппаратов.
По данным луганских ополченцев, установлено, что беспилотники использовали подразделения из состава 53-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — подчеркнул представитель ополчения.