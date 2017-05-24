Грызлов: Украина наращивает группировку на линии разграничения в Донбассе

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Киев открыто наращивает военную группировку на линии разграничения в Донбассе вместо разведения сил, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

По его словам, на сегодняшний день в рамках контактной группы остаются неразрешенными ряд важнейших вопросов.

"Несмотря на громкие заявления политического руководства Украины о приверженности минским соглашениям, Киев намеренно запутывает ряд вопросов, например о применении "формулы Штайнмайера (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер — ред.)", вопрос об обмене пленных. Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в "серой зоне", все чаще опасно сближаясь с позициями формирований Донбасса", — сказал он.

Кроме того, как отметил Грызлов, более полугода Украиной срывается выполнение решения контактной группы о разведении сил и средств в станице Луганская, что не позволяет реализовать разведение на всей линии разграничения.

"И это несмотря на фиксацию СММ ОБСЕ как минимум трех периодов семидневого соблюдения сторонами режима тишины в районе Станицы Луганской. Последний раз такая фиксация была на 18 мая 2017 года" — добавил полпред РФ.

"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.