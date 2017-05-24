ОБСЕ: число погибших мирных жителей в Донбассе за год выросло на 120%

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что число жертв среди гражданского населения в Донбассе выросло более чем в два раза за год.

"Сегодня хочу обратить внимание на печальную статистику, предоставленную офисом верхового комиссара ООН по правам человека…. Все показатели только ухудшаются. Печально, что количество погибших гражданских лиц увеличилось за год на 120%", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что эти цифры подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

По словам Сайдика, "это во многом результат продолжения использования тяжелого вооружения в пяти "горячих точках" и затягивания процесса разминирования".

Он подчеркнул, что 85% всех нарушений происходят в трех зонах. Среди наиболее "горячих точек" Донбасса Сайдик назвал, в частности, Авдеевку, Ясиноватую и Мариуполь. "Это означает, что, в принципе, при доброй воле сторон можно воздержаться от таких вооруженных конфликтов", — подчеркнул Сайдик.

Он призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать обязательства по международному праву и защищать население по обе стороны от линии соприкосновения.