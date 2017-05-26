В ЛНР заявили, что Киев удерживает около тысячи человек в секретных тюрьмах

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева обвинила Украину в удерживании в секретных тюрьмах около тысячи человек, обвиняемых в связях с ополченцами.

"Около тысячи человек незаконно удерживаются в секретных тюрьмах по подозрению в связях с ополчением", — заявила Кобцева.

Она подчеркнула, что растет количество людей, которых на Украине судят за независимые высказывания в социальных сетях. Кроме того, по ее словам, СБУ пытаются вербовать мирных жителей Донбасса для ведения диверсионной деятельности на территории ЛНР.

"Сотни жителей Луганщины с помощью шантажа, угроз, насилия подвергают вербовке", — заявила представитель республики. Кобцева призвала всех жителей Донбасса, на которых пытаются оказать влияние сотрудники спецслужб Украины, обращаться на горячую линию МВД ЛНР.