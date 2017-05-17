В ЛНР заявляют, что силовики наращивают силы у линии соприкосновения

Разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий частный дом в поселке Чернухино. Архивное фото

Разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий частный дом в поселке Чернухино. Архивное фото

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы и средства у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Противник продолжает проводить наращивание сил и средств вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал он на брифинге.

По словам Марочко, в зону ответственности украинских силовиков в населенном пункте Сизое в район линии соприкосновения прибыла колонна техники, состоящая из двух грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами и одного БМП. "В зоне ответственности 24 бригады в районе населенного пункта Золотое выявлен подвоз боеприпасов на склад ракетно-артиллерийского вооружения", — заявил он.

"Народная милиция ЛНР не ослабляет бдительности и уделяет вопросам безопасности республики первоочередное внимание. Мы нацелены на мирное решение конфликта в Донбассе", — сказал представитель оборонного ведомства.

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