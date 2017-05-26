В ДНР сообщили о 60 нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, огонь велся в том числе из реактивных систем залпового огня, заявили в пятницу в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС (вооруженные силы — ред.) Украины 58 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 18 населенных пунктов республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.