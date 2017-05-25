На западе Донецка из-за обстрела повреждены два дома

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Два дома получили повреждения в результате ночного обстрела запада Донецка со стороны украинских силовиков, сообщили в четверг в городской администрации.
"С 24 на 25 мая обстрелу со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) подвергся Петровский район. В поселке Трудовские по улице Чехова осколками повреждена кровля, по улице Мамина-Сибиряка — попадание в крышу веранды", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Донецка.
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