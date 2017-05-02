Путин: киевские власти упустили шанс реализации минских договоренностей

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая – РИА Новости. Нынешние киевские власти упустили шанс реализации минских договоренностей по Украине, тем не менее, нужно продолжать прилагать усилия для выполнения данных соглашений, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, можно сказать, шанс реализовать минские договоренности тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности. Сегодня они стали меньше, уже. Возможности у верхнего политического эшелона власти (в Киеве) стали, мягко говоря, гораздо скромнее в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе из-за экономической, внутриполитической ситуации. Но, тем не менее, нужно продолжать усилия именно в "нормандском формате", именно в рамках действующих соглашений", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.