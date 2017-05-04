Защита Януковича объяснила решение Интерпола о прекращении розыска

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича связывает решение Интерпола о снятии его с международного розыска с наличием фактов политического преследования их подзащитного.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

"Вчера нашими английскими коллегами была озвучена информация, что розыск Януковича прекращен. На сегодняшний день это свидетельствует о двух вещах: Интерпол снимает с розыска человека в случае, когда досудебное расследование прекращается, чего в данном случае нет. Или же при наличии фактов политического вмешательства в деятельность правоохранительной системы. В данном случае Интерпол окончательно снял с розыска Януковича из-за наличия фактов политического преследования", — сказал адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк журналистам в четверг.

По словам адвоката, защита намерена допросить в ходе суда около 80 свидетелей, часть из которых находится на Украине, а часть — в России.

Также он выразил надежду, что 18 мая Оболонский суд назначит дату начала судебного следствия по этому делу.