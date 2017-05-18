В ДНР из-за обстрелов повреждены более десяти домов и школа

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Более 10 домов и школа повреждены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в четверг в Минобороны ДНР.

"В результате обстрелов в поселке Трудовские (запад Донецка — ред.) повреждены два дома по улице Черногорская. В поселке Гольмовский (Горловка — ред.) повреждено остекление в школе №77, по улицам Мушкетовская, Житкова, Советской Армии и Ворошиловградская повреждены шесть домов", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, также в результате вечернего обстрела повреждения получили четыре дома в поселке Крутая Балка в пригороде Ясиноватой.