Более 140 человек погибли в ДНР с начала года

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Более 140 человек погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий с начала года, заявили в пятницу в аппарате уполномоченного по правам человека ДНР.
По данным аппарата омбудсмена, еще 311 человек были ранены, среди них 133 мирных жителя.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.