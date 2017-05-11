Южная Осетия установила официальные дипотношения с ДНР

ЦХИНВАЛ, 11 мая — РИА Новости. Глава МИД Южной Осетии Мурат Джиоев и глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никанорова подписали протокол об установлении дипломатических отношений, передает в четверг агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу югоосетинского президента.
"Подписи под документом об установлении дипотношений поставили главы МИД РЮО и ДНР Мурат Джиоев и Наталья Никанорова. Документ предполагает установление дипломатических отношений и открытие посольств в обеих республиках", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава ДНР Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Делегация Южной Осетии прибыла в Донецк по случаю празднования третьей годовщины со дня проведения референдума о самоопределении Донецкой народной республики.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.