Южная Осетия установила официальные дипотношения с ДНР

ЦХИНВАЛ, 11 мая — РИА Новости. Глава МИД Южной Осетии Мурат Джиоев и глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никанорова подписали протокол об установлении дипломатических отношений, передает в четверг агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу югоосетинского президента.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР, однако, как уточняет агентство, функционирующие представительства не являются полноценными дипломатическими миссиями.

"Подписи под документом об установлении дипотношений поставили главы МИД РЮО и ДНР Мурат Джиоев и Наталья Никанорова. Документ предполагает установление дипломатических отношений и открытие посольств в обеих республиках", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава ДНР Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Делегация Южной Осетии прибыла в Донецк по случаю празднования третьей годовщины со дня проведения референдума о самоопределении Донецкой народной республики.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

В ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.