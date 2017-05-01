Житель пригорода Донецка получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (4)

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района Донецка, сообщил журналистам в понедельник представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В районе 18.00 в результате минометного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Трудовские (Петровский район города Донецк — ред.) ранение получил мирный житель 1965 года рождения. Минно-взрывная травма в области груди", — сказал представитель ведомства.