Народная милиция ЛНР: ситуация в Донбассе обостряется

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (249)

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Ситуации в Донбассе имеет тенденцию к обострению, украинские силовики выпустили более 170 снарядов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По имеющейся информации, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению", — сказал он.

По словам Марочко, за минувшие сутки по территории ЛНР было выпущено более 170 снарядов.

"Нам стало известно, что 30 апреля в населенный пункт Константиновка прибыл батальон "Правого сектора"*, штаб которого размещается в психиатрической больнице, а техника размещается в трамвайном депо", — добавил он.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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