Народная милиция ЛНР: ситуация в Донбассе обостряется

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Ситуации в Донбассе имеет тенденцию к обострению, украинские силовики выпустили более 170 снарядов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, за минувшие сутки по территории ЛНР было выпущено более 170 снарядов.
"Нам стало известно, что 30 апреля в населенный пункт Константиновка прибыл батальон "Правого сектора"*, штаб которого размещается в психиатрической больнице, а техника размещается в трамвайном депо", — добавил он.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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