Делегация России в СБ ООН просит коллег с Украины отменить блокаду Донбасса

ООН, 25 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности обратился к делегации Украины с призывом отменить ограничительные меры в отношении населения Донбасса.

На заседании СБ ООН по защите мирных жителей в вооруженных конфликтах Ильичев заявил, что "в течение почти трех лет вследствие блокады со стороны Киева население региона лишено возможности получать необходимое лечение и медикаменты".

"Увещевания международных гуманитарщиков и правозащитников, неоднократно отмечавших, что от такой блокады страдают самые незащищенные слои населения, в том числе дети, старики и инвалиды, к результату не привели. Хотели бы адресовать делегации Украины призыв отменить эти и другие бесчеловечные ограничительные меры в отношении собственного народа", — сказал Ильичев.

Он также отметил, что Россия "оказывала и продолжает оказывать масштабную помощь, в том числе в сфере здравоохранения, жителям юго-востока".

Представляющий Украину замглавы МИД страны Сергей Кислица заявил, что "страна-агрессор пренебрегает Женевскими конвенциями, резолюциями Генеральной Ассамблеи и стандартами Совета Безопасности по соблюдению международного права".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам Кислицы, на востоке Украины "медучреждения подвергаются атакам с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", а медицинские бригады "обстреливаются, даже если они имеют соответствующую маркировку". Он также отметил, что на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской области были разрушены восемь медицинских учреждений, в Донецкой области — 29 объектов здравоохранения.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса после того, как власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.